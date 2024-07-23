شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وجورجيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباحثات بين السعودية وجورجيا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصةً السياسية منها.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن ذلك جاء خلال ترؤس نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية جورجيا ألكساندر خفتيسياشفيلي، الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث تم بحث تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.