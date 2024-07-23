شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان الأردني يبحث مع سفراء معتمدين تعزيز التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، سفيرة جمهورية رواندا، أوروجيني باكوراموستا، والقائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد المطروشي، والسفير القبرصي ميخاليس إيوانو.

وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الضيوف، طبقا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، آخر التطورات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة.