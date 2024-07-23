الخليج اليوم .. نيوم تنشئ منتجع "إكوينوكس تريام" في وجهات "مقنا"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت فنادق "إكوينوكس"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة، عن إنشاء منتجع يجمع بين التجارب الفاخرة والاستدامة والابتكار في "تريام" إحدى وجهات "مقنا" الاثنتي عشرة الممتدّة على ساحل خليج العقبة في نيوم.

وسيوفّر "منتجع إكوينوكس" في هذه الوجهة التي تعد ضمن أهم المواقع الساحلية غير المكتشفة في العالم، إذ توفر تجربة ضيافة غير مسبوقة، بين أحضان الطبيعة، في بيئة تجمع ما بين روعة المناظر الجبلية وجاذبية البحر. وسيبرز منتجع "إكوينوكس"، وسط مساحات الطبيعة، المتّصلة بمياه البحر النقية، كتحفةٍ معمارية مذهلة، مصمّمة على شكل جسرٍ يمتدّ على طول 450 متراً، وعلى ارتفاع 40 متراً فوق بحيرة تريام الهادئة.

وقال كريستوفر نورتون، الرئيس التنفيذي لفنادق إكوينوكس: "نفخر في فنادق إكوينوكس أن نقدّم تجربة ضيافة استثنائية في منطقة نيوم، التي تبني نموذجاً مستقبلياً للعيش المثالي ". وأضاف: "تعكس شراكتنا مع نيوم التزامنا المشترك بتقديم مفاهيم مبتكرة وغير مسبوقة للضيافة الفاخرة عبر دفع الابتكار، وتعزيز الاستدامة"، مشيراً إلى أن المنتجع الذي سيقع بين "ذا لاين" وأقصى جنوب خليج العقبة سيشكّل نموذجاً مختلفاً للرفاهية وإحياء وجهة تريام بأكملها، من خلال تجارب ضيافة فريدة ومتميّزة، لا تقدّمها سوى فنادق إكوينوكس".

من جهته، قال جيريمي ليستر، المدير التنفيذي لـ"مقنا": "لطالما وضعت نيوم الابتكار النوعي والريادة ضمن طليعة أهدافها، وشراكتنا اليوم مع فنادق إكوينوكس تعيد التأكيد على رؤية نيوم الريادية، حيث يدمج "منتجع إكوينوكس" في وجهة تريام بين الابتكار والرفاهية". وأضاف ليستر:" من خلال شراكتنا مع هذه العلامة الفندقية الرائدة، سنقدم مفاهيم مبتكرة للضيافة المستدامة مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية يندمج فيها زوّار المنتجع ليختبروا أسلوب عيشٍ جديد نابض بالحياة.".

من ناحيته، قال كريس نيومان، المدير التنفيذي لقسم الفنادق في نيوم: "يسعدنا أن نرحّب بفنادق إكوينوكس في نيوم، حيث تشكّل شراكتنا الجديدة هذه علامة فارقة في رحلتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في وجهة "مقنا" المتألّقة جمالاً وسحراً على طول ساحل نيوم البكر. تعكس شراكة نيوم وفنادق إكوينوكس كذلك رؤيتنا المشتركة لدفع الابتكار ودعم الاستدامة والارتقاء بمفهوم الضيافة نحو آفاقٍ جديدة. وسيمثل هذا المنتجع نموذجاً رائداً للرفاهية، حيث سيقدّم تجارب ضيافة فريدة وملهمة، توفّرها فنادق إكوينوكس حصراً دون غيرها من الفنادق. ومن خلال هذه التجارب، سيستكشف الزوّار عن كثب وجهة تريام الاستثنائية، حيث تم تصميم المنتجع بجميع تفاصيله بعنايةٍ بالغة لتعزيز رفاهية الضيوف وتوفير أسلوب حياة فاخر."

وحرصاً على توفير أسلوب حياة يتّسم بأعلى مستويات الرفاهية، سيشتمل "منتجع إكوينوكس" على خيارات ضيافة متنوّعة، إذ يضم غرفاً فندقية واسعة وأجنحة فسيحة، ومسبحاً بطول 450 متراً، وناديين صحيين صحيين وعلاجات متطورة للمحافظة على الصحّة والنشاط البدني، بالإضافة إلى مطاعم عالمية المستوى. كل هذه الخيارات والخدمات ستجتمع في "منتجع إكوينوكس تريام" المحاط بمناظر طبيعية خلّابة ، لتجعل منه منتجعاً فريداً لا نظير له، يزخر بتجارب الضيافة الاستثنائية، ويرسّخ مكانته كواحدٍ من وجهات الضيافة الأكثر تميّزاً في العالم.

وانطلاقاً من القيم الجوهرية التي تتبنّاها فنادق "إكوينوكس"، والمتمثلة في دعم النشاط والغذاء الصحي والتجديد وتعزيز العلاقات الاجتماعية، والتزاماً بأعلى معايير التميّز، سيوفّر المنتجع، من خلال برامجه المبتكرة، تجارب تفاعلية غامرة يندمج بها الزوّار بكافّة حواسهم، ممّا يجعل منه نموذجاً يحتذى لتوفير أعلى مستويات الرفاهية والصحة. سواء كنت تبحث عن مكانٍ لتجديد النشاط أو لخوض المغامرات، أو عن ملاذٍ هادئ للاسترخاء، فستجد جميع ما تبحث عنه من تجارب فريدة في "منتجع إكوينوكس تريام".