الخليج اليوم .. الفصائل الفلسطينية توقع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن فصائل فلسطينية عديدة اتفقت على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية وذلك بالتوقيع على إعلان بكين في العاصمة الصينية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الصيني المركزي أنه جرى التوقيع على الإعلان في الحفل الختامي لحوار المصالحة بين الفصائل الذي استضافته بكين منذ يوم الأحد وحتى اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (سي.جي.تي.إن) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل بينهم قادة حركتي فتح وحماس التقوا أيضا بممثلين لوسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وكان ممثلون لفتح وحماس التقوا في بكين في أبريل نيسان لبحث جهود المصالحة لإنهاء نحو 17 عاما من الخلافات.وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (CGTN) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلاً فلسطينياً في المجمل سيحضرون اللقاء.

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن الفصائل الفلسطينية أجرت حواراً للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو .