شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من تدهور النظام الصحى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذَّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تدهور النظام الصحى فى غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة، مما يزيد من صعوبة حصول الأشخاص الذين نزحوا بشكل متكرر على الخدمات الأساسية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن العاملين في المجال الإنساني في غزة ما زالوا يواجهون مخاطر هائلة على سلامتهم الشخصية، بما في ذلك قافلة الأونروا التي تعرضت لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية مؤخراً.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن دير البلح وخان يونس مكتظتان بالفعل وتعانيان من محدودية الخدمات ومساحات الإيواء المتاحة، مضيفا أن "توجيهات الإخلاء الصادرة تشمل المناطق الواقعة في الجزء الشرقي مما صنفه الجيش الإسرائيلي على أنه منطقة إنسانية"، مبينا أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أيضا أن سكان غزة ما زالوا يواجهون نقصا حادا في المياه.

وأشار دوجاريك، إلى أنه "في الفترة ما بين 8 و21 يوليو، بلغ متوسط إمدادات المياه اليومية في القطاع حوالي 90 ألف متر مكعب، وهذا حوالي ربع الكمية المنتجة قبل أكتوبر العام الماضي".

وأكد أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ونقص الكهرباء، وشح الوقود وقطع الغيار والكلور.. ما زالت تعيق إنتاج المياه وتنقيتها.