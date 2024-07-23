شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورو متوسطى: الاحتلال يرتكب جرائم حرب غير مسبوقة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت باسكال خضير مسؤولة بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشدة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، واصفة الوضع الإنساني بالقطاع بـ"الكارثي".

وقالت باسكال في مقابلة خاصة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، الثلاثاء، من بيروت، إن "إسرائيل تتعمد استخدام سلاح التجويع المحرم دوليا لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة ".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل استهداف كل مقومات الحياة لخلق بيئة غير صالحة للعيش داخل القطاع، مما يثبت نية الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، محذرة في الوقت نفسه من تداعيات النزوح القسري لسكان غزة .

وحول الأوامر الإسرائيلية المستمرة بإجلاء سكان القطاع من مكان لآخر، قالت : إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب غير مسبوقة في غزة تشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية لأنها تقوم باستهداف المدنيين في كافة الأحوال سواء أثناء رحلة النزوح أو إجبارهم البقاء في أماكن غير آمنة على الإطلاق.

وشددت باسكال، على ضرورة احترام إسرائيل كافة المؤسسات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الأونروا وعدم استهدافها في الحرب على غزة، مشيرة إلى أن المرصد الأورو متوسطي يواصل الضغط على الهيئات المعنية في مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والأمم المتحدة لإنقاذ ودعم الشعب الفلسطيني.