الخليج اليوم .. الداخلية السعودية: نجاحات قائمة ومستمرة للحملة الأمنية ضد المخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد نائب وزير الداخلية السعودي، الدكتور ناصر الداود، أن الحملة الأمنية الشاملة التي نفذتها السعودية ضد المخدرات، عبر خطط أمنية تضافرت فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، تكللت بنجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة خطر المواد المخدرة والجرائم المرتبطة بها.

وشدد أثناء رئاسته لوفد السعودية المشارك في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024، المنعقد في مدينة بغداد بجمهورية العراق، لتكثيف التعاون بين الدول المشاركة للحد من انتشار المخدرات ومناقشة آليات التعاون للقضاء على تهريبها في المنطقة، بأهمية تعزيز إجراءات التعاون على المستويين المحلي والدولي للتصدي لنشاطات الجريمة المنظمة - بشكل عام - وجريمة إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود - على وجه الخصوص، واتخاذ التدابير والحلول الأمنية العاجلة في ذلك.

وأوضح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، في كلمة المملكة للمؤتمر، أن مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات من أولويات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا منها بما تشكله المخدرات من مخاطر وتهديد لأمن المجتمع واستقراره، سخرت الإمكانات لتعزيز حصانة المجتمع تجاهها على جميع المستويات الوطنية.