الخليج اليوم .. هل عبرت "يافا" الحوثية أجواء مصر نحو تل أبيب؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسيرة اليمنية التي أطلقها الحوثيون وضربت تل أبيب مؤخرا "عبرت الأجواء المصرية قبل وصولها إلى إسرائيل".

وتحت عنوان "الخطأ الفادح الذي انتهى بالانفجار الليلي وسط تل أبيب"، ذكرت قتاة i24news الإسرائيلية، تفاصيل جديدة عن فشل الجسم الغريب الذي أخترق تل أبيب وتسبب في دمار بأحد المباني فيها.

وقالت القناة العبرية في تقريرها إن مسار طيران الطائرة بدون طيار بدأ ليل الخميس بالصعود عبر البحر الأحمر شمالاً ثم عبرت أجواء مصر ثم انكسرت شرقاً قبالة سواحل تل أبيب.

وأضافت أنه بسبب خطأ بشري من مراقب الطيران تم تحويل الأنظار نحو صاروخ كروز يتحرك شرقا بدلا من الطائرة التي دخلت غربا.

في غضون ذلك، كشف اللواء سمير فرج، المحلل الاستراتيجي المصري، حقيقة مرور الطائرة التي أطلقها الحوثيون التي ضربت تل أبيب بسيناء، قائلا إنها لم تمر بمصر وإنما مرت بالسودان وليبيا والبحر المتوسط ثم إسرائيل.

وتابع سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكتائب الإلكترونية صممت خريطة غير صحيحة؛ بهدف إثارة البلبلة، منوها أن مصدرنا الموثق حول الطائرة هي الخريطة الإسرائيلية.

وأضاف الإستراتيجي سمير فرج، أنه أول من حدد مسار الطائرة الحوثية، معتبرا أن الضربة الإسرائيلية التي ردت بها على الحوثيين مجرد تحذير فقط، لأنها لم تقترب من الصواريخ أو الطائرات أو مقرات القيادة الخاصة بالحوثيين.

المصدر : i24news+ صدى البلد



