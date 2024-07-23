الخليج اليوم .. السعودية.. حبس مقيم "انتحل صفة بائعة مكياج" بتهمة ابتزاز فتاة ونشر صور خادشة والكشف عن جنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قضت محكمة في غرب السعودية، بحبس مقيم سوري 18 شهرا، لإدانته بجريمة ابتزاز فتاة، وتزوير حسابات إلكترونية، ونشر صور خادشة، والتواصل مع رجال بأسماء فتيات وجذبهم لمحادثات غرامية.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن السلطات تمكنت من القبض على مقيم سوري صاحب سيارة "جي إم سي" سوداء، وضبط أجهزة الجوال التي بحوزته داخل المركبة عند القبض عليه بتهمة تزوير وانتحال شخصيات في مواقع إلكترونية بقصد الابتزاز من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتخفي على أنه بائعة إكسسوارات ومواد تجميل ومكياج على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"،

وأدانت المحكمة المتهم بجريمة ابتزاز فتاة، وتزوير حسابات إلكترونية، ونشر صور خادشة، والتواصل مع رجال بأسماء فتيات وجذبهم لمحادثات غرامية، وقررت سجنه 18 شهرا في الحق العام، ومصادرة الجوالات المضبوطة معه والمستخدمة في الجريمة استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وفي وقت لاحق، صادقت محكمة الاستئناف على القرار في حين ظل الحق الخاص قائما للمجني عليها طبقا لصك الحكم.

وفي إدانتها، استندت المحكمة إلى الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي العام من خلال صور المحادثات والحسابات على "إنستغرام"، و"فيسبوك"، و"سناب شات".

هذا وأصدرت الدائرة القضائية حكما بقضي بإدانة المتهم بحيازة صور فتاة وعمل حسابات مزورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها ونشر صورها وتهديدها وابتزازها، إضافة إلى التغرير بفتيات للعمل بأعمال منافية وخادشة مقابل حصولهن على أموال.

المصدر: "عكاظ"