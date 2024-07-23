شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلى على القطاع لـ39090 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغت 39090 شخصا.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ291 على القطاع إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و329 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39090 شهيدا و90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".