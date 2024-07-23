شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث هنأه على توليه مهام منصبه، مُتمنياً له التوفيق.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول أهم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وآفاق العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه المنطقة في المرحلة الحالية.