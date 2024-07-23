الخليج اليوم .. السعودية.. بيان من الداخلية بشأن إعدام أجنبي والكشف عن جريمته وجنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، لاتهامه بتهريب مادة "الكوكايين" المخدر إلى المملكة.

‎وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم ازيز فلورو نشو عمر - نيجيري الجنسية - على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني ازيز فلورو نشو عمر، اليوم‎ الأحد 15 محرم 1446 هجري الموافق 21 يوليو 2024، في منطقة مكة المكرمة".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات بمرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، ‎والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"