الخليج اليوم .. "مجموعة السعودية" توقع أكبر طلبية عالمية لشراء 100 طائرة كهربائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أبرمت "مجموعة السعودية" وشركة "ليليوم" الألمانية اتفاقية لشراء 50 طائرة eVTOL كهربائية، وجرت مراسم التوقيع في مقر "ليليوم" بمدينة ميونخ.

وتعد شركة "ليليوم" الألمانية المطور لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل. وتتميز طائرة ليليوم بمقصورات كبيرة تتسع إلى ستة ضيوف بالإضافة إلى الأمتعة.

مراسم توقع الاتفاقية

وتأتي الصفقة في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في أكتوبر 2022، وتمثل علامة فارقة في الصناعة باعتبارها أكبر طلبية مؤكدة لطائرات eVTOL، وتتضمن الاتفاقية جدولا زمنيا لعمليات تسليم الطائرات وضمانات على الأداء والصيانة الشاملة لأسطول الطائرات وخدمات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الطرفان توقيع اتفاقية "Lilium POWER ON" والتي ستشمل خدمات صيانة ودعم أسطول الطائرات.

ومجموعة السعودية بريادتها ستكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أول شركة تمتلك طائرات eVTOL الكهربائية بالكامل، مما يعكس التزامنا بتنفيذ المبادرات الداعمة للطيران المستدام بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.

وتوفر الطائرات الكهربائية مسارات جديدة لنقل الضيوف مع تميزها بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديا، حيث تقطع مسافة تصل إلى 175 كيلومتر بسرعة تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة وهي بذلك توفر وقت الضيوف بما يقارب 90% مقارنة بخيارات التنقل الأخرى وتمثل حلا لتحدي الازدحامات، فهي تخدم قطاع الأعمال والمعارض لتسهيل نقل الضيوف لحضور هذه المناسبات والمشاركة فيها، كما تقدم خيارا نوعيا للوجهات السياحية وكذلك الفعاليات الرياضية والترفيهية، وفي الوقت ذاته تربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهي إلى جانب ذلك صديقة للبيئة ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جوا.

وسوف تتسلم مجموعة السعودية الطائرة الأولى في عام 2026، حيث سيتم اعتماد تشغيلها وفق الأنظمة التي تضمن السلامة والجودة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، فيما سيتم تشغيلها وإدارة عملياتها عبر شركة السعودية للطيران الخاص.