الخليج اليوم .. بمساحة 4 آلاف متر.. شركة كورية جنوبية تنشئ مزرعة ذكية في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستعد شركة "نونغشيم" الكورية الجنوبية للمواد الغذائية لإنشاء مزرعة ذكية في السعودية.

وتم اختيار "نونغشيم" لتنفيذ "مشروع الترويج لصادرات المزارع الذكية" الذي نظمته وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية وتشرف عليه الوكالة الكورية لترويج التكنولوجيا الزراعية.

وبموجب المشروع، ستنشئ "نونغشيم" مزرعة ذكية على موقع بمساحة 4 آلاف متر مربع بالرياض في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2025 وستشغلها.

وستضم المزرعة الذكية مزرعة عمودية لزراعة الخضروات الورقية ودفيئة زجاجية لزراعة الطماطم الكرزية والخيار والفلفل الحلو.

وستنفذ "نونغشيم" هذا المشروع من خلال تشكيل كونسورتيوم مع 3 شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

يونهاب

هذه الصورة التي قدمتها شركة "نونغشيم"، تظهر حفل توقيع اتفاقية لمشروع الترويج لصادرات المزارع الذكية، الذي أقيم في 22 يوليو 2024.

وسيتم بيع المحاصيل التي ستنتجها "نونغشيم" في المزرعة الذكية، عبر شبكة التوزيع الحالية لدى شركائها السعوديين المحليين. وتخطط الشركة لدخول سلاسل السوبر ماركت مثل كارفور، ولولو هايبر ماركت، ومنصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون، ونون.

ومن خلال هذا المشروع، تعتزم "نونغشيم" الترويج للمزارع الذكية الكورية في الشرق الأوسط، وتوسيع الصناعات ذات الصلة هناك.

المصدر: يونهاب