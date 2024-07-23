الخليج اليوم .. اعتماد مشروع حيوي بين الكويت والسعودية سينافس الطائرة والتكسي

الرياض - كتب موسى القحطاني - اعتمدت اللجنة العليا التوجيهية بين الكويت والسعودية مخرجات دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لمشروع الربط السككي بين البلدين لنقل الركاب والبضائع.

وكشف مصدر حكومي لجريدة "القبس" أن العمل يجري حاليا لطرح المشروع "للتصميم الأولي" قريبا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وسيتم فتح الباب أمام الشركات العالمية للمساهمة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي للمشروع سيبدأ في عام 2026، وبين أن عدد الركاب المتوقع للرحلات بين البلدين عبر الربط السككي يبلغ 3300 راكب يوميا، بمعدل 6 رحلات (ذهابا وإيابا) على مدار اليوم، وتبلغ المسافة التي سيقطعها القطار نحو 500 كيلومتر، في مدة ساعة و40 دقيقة، وهي سرعة فائقة.



ولفت المصدر إلى أن أسعار التذاكر للرحلات بين البلدين عبر القطار ستكون في متناول الجميع، وسينافس الطائرة في السرعة، والسيارة في "سعر الأجرة".

وجدد المصدر التأكيد على الرغبة المشتركة في تسريع وتيرة هذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في تفعيل وتنظيم الربط السككي المستدام، وتعزيز التكامل ودفع النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي حين أكد المصدر أن الربط الكويتي السعودي منفصل عن مشروع الربط الخليجي، ذكر أنه من المتوقع أن تكون بداية الربط من منطقة الشدادية وصولاً إلى العاصمة السعودية الرياض.

ولفت المصدر إلى أنه بحسب المخطط للمشروع يُتوقع الانتهاء منه في غضون 4 سنوات، وهو واحد من حزمة مشاريع كويتية سعودية في إطار التكامل الاقتصادي والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

وذكر المصدر أن مجلس الوزراء وجه مجدداً وزارة الأشغال والجهات الأخرى المعنية بتسريع وتيرة هذا المشروع الحيوي، وتقديم تقارير دورية بخطوات إنجازه.

المصدر: "القبس"