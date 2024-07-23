شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين فى مخيم البريج بوسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 39 ألفاً و90 فلسطينياً، بينما بلغ عدد المصابين 90 ألفاً و147 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.