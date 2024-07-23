الخليج اليوم .. "بجهود سعودية" المبعوث الأممي إلى اليمن يتحدث عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين على "عدة أمور"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" اتفقا على تدابير لوقف التصعيد في "القطاع المصرفي والنقل الجوي".





وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن "الليلة الماضية 22 يوليو أبلغت الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن،هانس غروندبرغ بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن الآتي:

1. إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

2. استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يوميا أو بحسب الحاجة.

3. تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.

4. البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".

وطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ إلى "الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأعرب عن "جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند".

وشدد على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى "اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".