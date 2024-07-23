باكستان: قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس عمل غير إنساني

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39090 شهيدًا، ونحو 90147 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 84 فلسطينيًا وإصابة 329 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 8 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتمكنوا من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 89 شهيدًا، وإصابة 263 بجروح مختلفة، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.