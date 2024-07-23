شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تحت القصف.. استشهاد 6 فلسطينيين في مخيمات وسط القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن 6 فلسطينيين استشهدوا خلال عملية عسكرية واسعة شرعت قوات الاحتلال بتنفيذها اليوم لمخيمي البريج والمغازي وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع استمرار توغل دبابات الاحتلال في عمق البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 400 فلسطيني. قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39090 شهيداً، ونحو 90147 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 84 فلسطينياً وإصابة 329 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 8 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.