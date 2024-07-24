شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يستعجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، البرلمان لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب .



وقال الرئيس رشيد - في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - "ندعو الأخوات والأخوة ممثلي الشعب إلى تفعيل دورهم في انتخاب رئيس لمجلس النواب وبأسرع وقت ممكن من أجل مواصلة الدور التشريعي والرقابي بما يخدم تطلعات الشعب".



وكان مجلس النواب العراقي في أخفق في انتخاب رئيس للمجلس خلال جلسة الـ 18 من شهر مايو الماضي، بعدما قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، في نوفمبر 2023، إنهاء عضوية كل من رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في الـ 14 من نوفمبر.