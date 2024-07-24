شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين ضمن برنامج صكوك المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى لإدارة الدين فى السعودية،عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودى، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.211 مليارات ريال.



وذكر المركز في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) الثلاثاء، أن الإصدارات قسمت إلى خمس شرائح، بلغ حجم الأولى 612 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 159 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

وبلغت الشريحة الثالثة 961 مليونًا لصكوك تستحق في عام 2034، وبلغت الشريحة الرابعة 1.253 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة 226 مليونًا لصكوك تستحق في عام 2039.