شكرا لقرائتكم خبر عن "رصاصة فى الرأس".. القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، إن فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية شهدتها مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن فلسطينياً وصل إلى المستشفى التركي في طوباس مصاباً بطلق ناري في الرأس، وبعد لحظات أكد الأطباء وفاته.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية خاصة تنكرت داخل سيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية دخلت إلى المدينة، وحاصرت بناية سكنية.