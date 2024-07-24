شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين متجهتين إلى إسرائيل من الشرق والان مع تفاصيل الخبر

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن اعتراضه لطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين إلى إسرائيل من اتجاه الشرق، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن فى وقت سابق عن مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة، كانت في ذخيرته، وهو بصحبة عددا من القوات دون أن يكون هناك أعمالًا عسكرية.

وكشف جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في مقتل الرقيب مردخاي كدمون من سكان نوف أيالون، الذي قتل في الحادث.