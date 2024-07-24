شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء توغلها بمخيم قلنديا بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن مواجهات بين عدد من الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك أثناء توغل القوات فى مخيم قلنديا بالضفة الغربية المحتلة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كانت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، قد قالت إن فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية شهدتها مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن فلسطينياً وصل إلى المستشفى التركي في طوباس مصاباً بطلق ناري في الرأس، وبعد لحظات أكد الأطباء وفاته.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية خاصة تنكرت داخل سيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية دخلت إلى المدينة، وحاصرت بناية سكنية.