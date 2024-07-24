شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصينى: سندعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى أن مهما تغيّر الوضع الدولى، فإن الصين ستدعم دائمًا وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطينى مشيرا إلى أن الحرب فى غزة تسبب فى كارثة إنسانية ضخمة وأن لتصحيح هذا الظلم التاريخى، يجب التمسك بمبدأ "فلسطين يملكها الفلسطينيون ويقودونها ويحكمونها".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصيني وانج يى مع رئيس وفد حركة فتح الفلسطينية محمود العالول، في بكين، حيث ذكر الوزير أن الأولوية القصوى الآن هي الانطلاق من المصالح الأساسية لجميع الفلسطينيين، واغتنام الفرصة والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات، حتى يمكن تحقيق الوحدة والمصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية كي تتمكن من تشكيل موقف موحد، وتحديد هدف مشترك، وخلق الظروف اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق حل الدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

بدوره أشاد محمود العالول، وهو أيضا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، بجهود الصين لتعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ودعمها ومساعدتها لفلسطين على مدى العقود الماضية، واصفا الصين بأنها صديق وشقيق مخلص للشعب الفلسطيني، مضيفا أن حركة فتح ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المصالحة والوحدة بين الفصائل الفلسطينية والإسهام في تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.