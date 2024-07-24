شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39.145 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 292 على التوالي إلى 39145 شهيداً، ونحو 90257 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 55 فلسطينياً وإصابة 110 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع.