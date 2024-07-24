الخليج اليوم .. تركيا ترد وديعة ضخمة للسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن البنك المركزي التركي عن إعادة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للسعودية بالتراضي، في خطوة تعكس تحسن الاحتياطيات التركية.

وقام البنك المركزي التركي بإعادة وديعة قيمتها 5 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين.

وأوضح وزير المالية التركي محمد شيمشيك، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الالتزامات الخارجية للبنك المركزي، بعد تحسن ملحوظ في احتياطياته.

كما أكد شيمشيك أن التعاون بين تركيا والمملكة العربية السعودية سيستمر دون توقف، معربا عن التزام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية.

المصدر: وسائل إعلام تركية