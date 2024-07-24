الخليج اليوم .. المستشار تركي آل شيخ يعيد النظر في إنتاج فيلم "النونو"حفاظا على العلاقات مع مصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي يتم دعمها وتمويلها من صندوق "Big Time"، بعد جدل كبير حوله.

وجاء في بيان توضيحي نشرته صفحة المستشار تركي آل الشيخ على "فيسبوك": "تأسس صندوق الأفلام "Big Time" من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي، ونظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي".

وأضاف آل الشيخ: "ويأتي هذا القرار، رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد أثار حالة من الغضب بين المصريين بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ إنتاج فيلم بعنوان "النونو" للفنان يتناول قصة "نصاب" مصري في السعودية في إطار كوميدي.

ويتناول الفيلم قصة مصري ينصب على الحجاج بشكل كوميدي في رحلات الحج والعمرة، ويأتي الى موسم الرياض ليكمل نصبه.

وأطلق بعض المصريين حملات لمقاطعة الفنان أحمد حلمي، مشيرين إلى إنه يهين الشعب، لأنه يحاول تثبيت صورة "النصاب" او "اللص" على أنه دائما "مصري"، واصفين هذا الفيلم بأنه "إهانة متعمدة وغير مقبولة لكل شعب مصر، فمصر أكبر من تلك الصورة المشوهة"، على حد وصفهم.