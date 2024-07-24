الخليج اليوم .. السعودية ترحب ببيان المبعوث الأممي حول الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني - رحبت السعودية بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لوقف التصعيد في "القطاع المصرفي والنقل الجوي".



وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروندبيرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية،

وأكدت الخارجية "دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن ولشعبه الشقيق" مشيرة إلى "استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة".

وأعربت الخارجية عن تطلعها إلى "أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن".

وأمس الثلاثاء صرح غروندبرغ بأن الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" اتفقا على تدابير لوقف التصعيد في "القطاع المصرفي والنقل الجوي".

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن "22 يوليو أبلغت الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن أربعة نقاط.

وأشار غروندبرغ إلى "الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق".

المصدر: "واس"