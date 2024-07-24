شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: إصابة 14 عسكريا بغزة والضفة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 14 عسكريًا في معارك بقطاع غزة والضفة الغربية والحدود مع لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وفي السياق، أكد الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي منع النازحين القادمين من الشمال إلى اتجاه الجنوب، مطالبًا السكان بعدم التوجه إلى المناطق الجنوبية حفاظًا على سلامتهم من القصف الإسرائيلي.



من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" - في بيان لها اليوم - : "إنه لا مكان آمن بغزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت جزءًا كبيرًا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة".



وأضافت الأونروا: "الناس منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة".