شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للهجرة: غرق 15 شخصا إثر تحطم سفينة قبالة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، وفُقد أكثر من 150 آخرين، إثر تحطم سفينة قبالة موريتانيا.



وقالت المنظمة - في بيان اليوم - إن السفينة كانت تُستغل من جانب مهاجرين غير شرعيين للعبور إلى الشواطئ الأوروبية.



وذكرت أنها تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للناجين، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية.. موضحًة: "لا ندخر جهدًا جنبا إلى جنب مع الحكومة الموريتانية لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للناجين من الحادث والمساعدة في تحديد مكان الأشخاص المفقودين" . كما أكد أن المنظمة الدولية للهجرة تلتزم بشدة بضمان سلامة المهاجرين.



وشددت على ضرورة تضافر الجهود من أجل منع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا؛ لضمان حماية حقوق اللاجئين وحفظ كرامتهم الإنسانية.



يأتي الحادث بعد أسبوعين من انتشال خفر السواحل الموريتانية جثث 89 مهاجرًا غير قانوني، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح بشاطئ المحيط الأطلسي.