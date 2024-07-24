شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: تضامن وتأييد هائل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن هناك تضامن وتأييد هائل للقضية الفلسطينية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وقرابة من 100 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من مليوني نازح.

وأضاف "منصور"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، ويستعمل جريمة حرب الإبادة الجماعية، حرب التجويع ضد السكان المدنيين بأهداف يحلم بها نتنياهو على أنه يستطيع أن يحافظ على كرسيه في الحكم إلى أجل غير مسمى.

وتابع: "هذا التأييد الهائل ليس في الكونجرس، كما سيصفق له، ولكن في شوارع المدن الأمريكية والجامعات هناك، وينطلقوا مئات الألوف والملايين يدعون إلى وقف هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني والعدالة له وإعطاءه حقوقه الغير قابلة للتصرف كاملة، وفي تقرير المصير والاستقلال لدولته وعودة اللاجئين لأراضيهم وفقا لتقارير الشرعية".