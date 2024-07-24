شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: شلل الأطفال ينتشر في 6 مناطق للنازحين داخل غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن فيروس شلل الأطفال ينتشر في 6 مواقع للنازحين في دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وأنها تقوم بتنسيق الخطوات مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتحديد التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.وأفادت وكالة الغوث في تقرير لها، بأن الاحتلال وضع 83 % من قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء القسري للسكان، ما تسبب بنزوح نحو 1.9 مليون نسمة، باتوا يعيشون في ظروف الجوع والعطش.وأوضحت أن 197 من العاملين في الأونروا قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي طال 189 منشأة تابعة لها، أدت إلى استشهاد 563 نازحاً، وإصابة 1783 في هجمات للاحتلال الإسرائيلي على تلك المنشآت التي تستخدمها الأونروا كمراكز إيواء للنازحين.