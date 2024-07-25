شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يشيد بجهود تحقيق السلام والأمن في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ يوم الثلاثاء، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وعبّر عن دعم مجلس التعاون للجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن، مؤكدًا أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيدًا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية. بدء العملية السياسية وأعرب البديوي عن أمله في أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن ولشعبه الكريم.

وجدد التأكيد على استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.