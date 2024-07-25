شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يدين مخططات بن جفير لتغيير الوضع فى الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوطني الفلسطيني، الأربعاء، مُخططات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المُتطرف ايتمار بن جفير التي أكد فيها تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.



وقال المجلس، في بيان صحفي، إن مُخططات بن جفير هي دعوة للعنف، وإن المساس بالمسجد الأقصى المبارك عواقبه كارثية ولن تمر، وهي دعوة لإشعال حرب دينية وتحويل الصراع إلى صراع ديني وسيدخل المنطقة بحالة من العنف والتطرف.



وحذر المجلس من نوايا ومخططات المتطرفين العنصرية التي تسعى لإكمال مخططات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ونوايا حكومة اليمين المتطرفة بتهجير الفلسطينين من مدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن القدس والمسجد الاقصى أرض عربية فلسطينية، وهي العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية، وأن التطرف سيكون له انعكاسات خطيرة.



ودعا مجلس الامن الدولي لحماية قراراته التي تخص المدينة وحضارتها، وفرض العقوبات الرادعة على حكومة الاحتلال المتطرفة التي تعبث بالسلم والامن العالمي والإقليمي.