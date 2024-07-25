شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن استئناف الرحلات الجوية من صنعاء إلى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدنى الأردنى، الكابتن هيثم مستو، أن الأردن منح تصاريحه لإعادة تشغيل رحلات جوية من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عمّان؛ ابتداء من اليوم الخميس، بعد توقف استمر قرابة شهر.

وقال "مستو" - في تصريحات إعلامية اليوم - إن "التصاريح تم منحها" للخطوط الجوية اليمنية لعودة الرحلات من صنعاء إلى عمان ابتداء من الـ 25 من الشهر الحالي، متوقعا مضاعفة عدد الرحلات بمعدل قرابة 3 رحلات يوميا إلى حين تغطية الطلب على السفر من صنعاء إلى عمان، مشيرا إلى أن كثيرا من المسافرين ما زالوا ينتظرون إعادة تشغيل الرحلات.

وتوقفت الرحلات بين المدينتين منذ 19 يونيو الماضي، وكان معدل الرحلات أسبوعيا قرابة 6 رحلات حينها.

وأشار "مستو" إلى أن "العودة ستكون بزخم عال نتوقعها أن تكون على الأقل رحلتان إلى 3 رحلات يوميا إلى حين أن يخف الطلب إلى حدوده الطبيعية"، مستندا في ذلك إلى معلومات الخطوط الجوية اليمنية، والطلب على الرحلات سيستمر بزخم عال لشهر على الأقل.



ولفت إلى أن غايات المسافرين القادمين من صنعاء إلى عمّان "متعددة منها القدوم من أجل العلاج أو الانتقال إلى مدن أخرى عبر مطار الملكة علياء الدولي".