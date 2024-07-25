شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الفريق أول مايكل لانجلى والوفد المرافق، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الأركان الأردنية - خلال اللقاء - عمق العلاقات ومدى التعاون المستمر في توظيف الخبرات المتبادلة بالمجالات التدريبية والتقنية.

بدوره، ثمّن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا عملية التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية؛ بما ينسجم مع طبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن هذه اللقاءات تأتي في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى رفع مستويات الجاهزية، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.