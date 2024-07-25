شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 3 أشخاص بجروح فى إطلاق نار بقرية النبي إلياس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن إصابة 3 اشخاص بجروح فى إطلاق نار بقرية النبي إلياس شرقى قلقيلية بالضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيزات عسكرية فى منطقة الحادث بقرية النبي إلياس شرقى قلقيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن فى وقت سابق، عن إصابة جنديين من التابعين له بإطلاق نار غربي بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية.