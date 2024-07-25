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زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب محافظة الشلف بالجزائر

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واس - الجزائر 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب محافظة الشلف بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، محافظة الشلف شمال غربي الجزائر.
وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، أن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلومترات غرب منطقة حجاج بالمحافظة نفسها، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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