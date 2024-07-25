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الخليج اليوم .. ترحيب سعودي ببيان المبعوث الأممي حول الاتفاق بين حكومة اليمن والحوثي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبيرغ، الثلاثاء 23 يوليو 2024م، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، والخطوط الجوية اليمنية.

 

وأشارت الخارجية السعودية إلى دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن ولشعبه الشقيق، حسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وأكدت المملكة استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.

 

وأعربت في الوقت ذاته عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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