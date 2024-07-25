شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 39.175 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 293 على التوالي إلى 39175 شهيداً، ونحو 90403 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 146 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.