شكرا لقرائتكم خبر عن باخرة "التضامن الإنسانى" التونسية تصل مصر محملة بمساعدات لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن باخرة "التضامن الإنسانى" التونسية رست اليوم الخميس، بميناء دمياط بعد أن كانت أبحرت يوم الاثنين، الماضى من ميناء رادس بتونس محملة بمساعدات موجهة لسكان قطاع غزة.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسى عبد اللطيف شابو - لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إنه قد تم شحن الباخرة بمساعدات غذائية وطبية بقيمة 12 مليون دينار لفائدة الشّعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المساعدات تضمنت 1609 أطنان من المواد الطبية والغذائية وسيارتى إسعاف و4 وحدات متنقلة لرعاية الصحة الأساسية و19 خزان مياه ومركز متنقل لتصفية الدم، بالإضافة إلى أدوية ومساعدات غذائية وأغطية.

وأوضح أنه سيتمّ لاحقا تفريغ الباخرة في شاحنات لنقل المساعدات برّا إلى غزة عبر المعبر رفح الحدودي، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصرى، منوها أنه بعد إرسال 5 طائرات عسكرية تونسية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة تأتي باخرة التضامن الإنساني الموجهة للقطاع في نطاق تأكيد تضامن تونس مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني من قتل وتدميروتجويع.