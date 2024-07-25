شكرا لقرائتكم خبر عن إن بى سى نيوز: بايدن سيتحدث مع نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "إن بى سى نيوز"نقلا عن عن مسئول بالإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأكدت الشبكة أن بايدن سيناقش مع نتنياهو التزامه الصارم بأمن إسرائيل وتهديدات إيران ووكلائها.

ولفتت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض فى وقت لاحق من اليوم الخميس، تأتى فى وقت يتزايد فيه الضغط على نتنياهو والرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لإيجاد نهاية للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتى خلفت أكثر من 39 ألف قتيل في غزة وعشرات المحتجزين لدى حماس.

ويضغط بايدن لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على اقتراحه بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة على ثلاث مراحل – وهو أمر سيكون بمثابة إنجاز مؤكد للديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا والذى تخلى عن محاولة إعادة انتخابه فى وقت سابق من هذا الأسبوع وأيّد هاريس، وقد يكون ذلك أيضًا بمثابة نعمة لهاريس في سعيها لخلافته.