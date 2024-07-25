شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيست يصادق على نقل صلاحيات هدم البيوت داخل أراضى الـ48 إلى بن غفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضى وعملها إلى وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضى وعملها، بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت فى المجتمع العربى داخل أراضى الـ48 بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا فى المجتمع اليهودي.

يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.

وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين فى الهواتف الخليوية، الذى سيؤدى إلى سيطرة مطلقة على حوالى 600 ألف من حاملى الهواتف الخليوية فى وسط المتدينين اليهود.