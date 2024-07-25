شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة السودانى: الوضع الغذائى فى البلاد آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة السودانى، الدكتور أبو بكر عمر البشرى، أن وضع الأمن الغذائى فى السودان آمن ولا صحة لما تتحدث عنه بعض التقارير التى تقول بتعرض السودان للمجاعة.

وقال وزير الزراعة السودانى - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم /الخميس/ المركز الإعلامى ومنصة الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية وشارك فيه وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة، الدكتور جراهام عبدالقادر، والدكتور بابكر وزير الزراعة، ووزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وممثل مفوض العون الإنساني، ووكيل وزارة الخارجية - إن كافة هذه التقارير تفتقد للمصداقية والدقة ولا تحتوى على أرقام.



وأكد أن الحكومة السودانية لديها خطط عملية للموسم الزراعى الجديد، مشيرا إلى أنه تم توزيع التقاوى والمواد البترولية على الولايات المستهدفة والمزارعين.



ومن جانبه، قال وزير الصحة السودانى الدكتور هيثم محمد إبراهيم، إن الوضع الصحى وإيصال الدواء للولايات أفضل من السابق ولا يوجد نقص حاد فى الولايات التى تشهد عدم استقرار، مشيدا فى الوقت ذاته بدور وزارة المالية السودانية التى وفرت الاعتمادات اللازمة لاستيراد الدواء وكذا القطاع الخاص، وإن كان هناك بعض الفجوات فى بعض الادوية.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة لم تسجل حالة وباء سواء الكوليرا أو حمى الضنك فى السودان منذ شهرين، داعيا الإعلام إلى تبنى حملة للوقاية لمواجهة أمراض الخريف القادم.