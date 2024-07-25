الخليج اليوم .. مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تتجاوز 44 مليار ريال خلال الربع الأول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حققت مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية عبر بطاقات "مدى" نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 22% وبزيادة بلغت نحو 7.89 مليار ريال، لتبلغ مستوى 44.42 مليار ريال في الربع الأول 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت تبلغ 36.53 مليار ريال.

وبلغ عدد العمليات المُنفذة 263.24 مليون عملية، لتصل بذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة من البنك المركزي السعودي.

وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نمواً ربعياً تُقدر نسبته بـ 10% وبزيادة بلغت نحو 3.89 مليار ريال، مقارنة بمستوى 40.53 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2023، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحققت المبيعات نمواً شهرياً بـ 9.2% وبزيادة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، لتبلغ مستوى 16.22 مليار ريال في شهر مايو، مقارنة بمستوياتها البالغة 14.85 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024. وبعدد عمليات مُنفذة بلغ 91.87 مليون عملية.

وقد سجلت المبيعات نمواً منذ بداية العام الجاري بنسبة 12.4% وبزيادة بلغت نحو 1.79 مليار ريال حيث كانت عند مستوى 14.43 مليار ريال في شهر يناير.

يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات "مدى" المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.