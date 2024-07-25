الخليج اليوم .. الحوثي يتوعد بالرد على القصف الإسرائيلي على الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توعد زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بالرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف ميناء الحديدة غربي اليمن، في أول ظهور له بعيد أيام على الغارات التي طالت الحديدة السبت الماضي.

وقال الحوثي في كلمة له مساء الخميس، إن "هجمات الجماعة على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من ميناء الحديدة"، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي على الحديدة "لن يحقق الردع لمنع العمليات" التي تشنها الجماعة.

كما توعد الحوثي باستمرار العمليات العسكرية على خطوط الملاحة والممرات المائية حيث تقود الولايات المتحدة الأميركية تحالفاً دولياً لحمايتها.

وأضاف أن "كل ما يحصل" من جانب الإسرائيليين "سيكون محفزاً أكثر على الانتقام".

إلى ذلك، أعلنت القوات الأميركية عن تدمير صاروخين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين شمالي اليمن، قبل إطلاقهما على ممرات الملاحة الدولية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان أصدرته الخميس: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قواتنا في تدمير صاروخين على منصات إطلاق في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء أتى بعد أن تقرر أن هذين الصاروخين "يمثلان تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأماناً".

ومنذ مطلع يوليو الجاري، أفادت "سنتكوم" أن القوات التابعة لها نجحت في تدمير 24 طائرة بدون طيار، و15 زورقا مسيّرا، و4 رادارات، و3 منصات لإطلاق الصواريخ، وصاروخين مع منصتي إطلاقهما، بالإضافة إلى صاروخين أرض جو (SAM).