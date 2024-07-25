شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: الرئيس بايدن يركز على إنهاء الحرب فى غزة ودعم أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن الرئيس جو بايدن يركز حاليا على إنهاء الحرب فى غزة وتعزيز قدرات أوكرانيا.



وقال أوستن - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الأركان الأمريكى تشارلز براون، اليوم /الخميس/ - إن إدارة بايدن عملت على استعادة القيادة الأمريكية والاستثمار فى تحالفات حول العالم الولايات المتحدة، حيث تم تحقيق إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية على مستوى الناتو والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسى بات أقوى وأكثر وحدة من أى وقت سابق.



من جانبه، أكد رئيس الأركان الأمريكى براون، أن بلاده تركز فى سياستها على العمل مع الشركاء للمحافظة على الاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ ومواجهة التوسع الصيني، مشيرا إلى أن الصين تنتهك القانون الدولى وتستعمل التقدم التكنولوجى فى الكثير من أعمالها، فيما تعمل إيران على زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط، فضلا عن استمرار التهديدات الكورية الشمالية من خلال تطوير الصواريخ الباليستية وهو ما يتطلب ردا استراتيجيا من قبل المجتمع الدولى .



وأشار إلى أن روسيا كانت تعتبر أن عمليتها العسكرية فى أوكرانيا ستضعف حلف الناتو، مؤكدا أن الحلف أصبح أقوى من أى وقت مضى، لافتا إلى أن بلاده رحبت بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وستواصل تقديم الدعم اللازم لهذا الحلف التاريخي