شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه.. العاهل الأردني يحلّ مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني، قراراً بحل مجلس النواب ابتداءً من اليوم الخميس، بعد انتهاء مدة انتداب أعضائه تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من سبتمبر القادم.

وكان العاهل الأردني أصدر في أبريل الماضي، قراراً بإجراء انتخابات مجلس النواب التي تجرى وفقاً للدستور الأردني مرة كل أربع سنوات. وتجرى الانتخابات البرلمانية بالأردن في العاشر من سبتمبر المقبل، حيث سيختار الناخبون ممثليهم في المجلس النيابي العشرين وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعداً للأحزاب.

