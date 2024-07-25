شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان بكين والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق الوحدة الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الذي وقعه في بكين 14 فصيلاً فلسطينياً.واعتبرت أن هذه الخطوة مهمة وإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأعربت المنظمة عن تقديرها لمواقف الصين التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية ومبادرتها برعاية واستضافة هذا الحوار.وأكدت دعمها كل الجهود التي تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.